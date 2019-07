O maior destaque será para Sophia de Mello Breyner, cujo centenário do nascimento se comemora em 2019.

A evocação da primeira mulher a receber o Prémio Camões acontece logo no dia de abertura da feira, com uma conversa com Martim Sousa Tavares, neto da escritora, e com a representação de "O Bojador", um espetáculo de marionetas com base em texto de Sophia.

A homenagem contará ainda com um recital poético intitulado “Paisagens sonoras da poesia”, a realizar no dia 10.

Para os mais novos, o programa relativo a Sophia compreende a exibição da peça de teatro "No sótão da avó Sophia" e a dramatização do conto "A menina do mar".

Também Agustina Bessa-Luís, que morreu em junho, vai ser recordada na Feira do Livro de Barcelos, no dia 12, numa conversa de Isabel Rio Novo, autora da biografia da escritora "O Poço e a Estrada", com o jornalista Alberto Serra.