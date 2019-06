Segundo a responsável, a Feira do Livro vai formar uma "Avenida Literária", ocupar a rua para "colocar em espaço público a literatura e ir ao encontro das pessoas".

Lídia Dias salientou que o programa deste ano é "ainda mais rico e mais denso", sublinhando que o objetivo é que "qualquer pessoa possa deparar-se com estantes de livros".

A entrega do Grande Prémio de Literatura DST, que em 2019 comemora a 24.ª edição, vai ser um dos "momentos altos" do evento, e terá lugar logo sexta-feira, com uma gala no Theatro Circo, onde, além do concerto "Elas e o Jazz", com as cantoras Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, será entregue aquele galardão, pela mais recente obra da escritora, "Estuário".

A abertura da Feira do Livro deste ano vai ter outro "momento especial", com uma emissão em direto da Rádio Universitária do Minho (RUM), a partir do espaço da DST, que vai contar com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca.