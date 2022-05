“Saíram recentemente estatísticas sobre o número de livros que os portugueses leem e é realmente assustador. Cada vez estamos a ler menos”, lamentou hoje, na apresentação da Feira do Livro, a vereadora da Educação e da Cultura do município de Leiria, que organiza o evento.

Para Anabela Graça, a fórmula para contrariar a diminuição dos hábitos de leitura passa por “trabalhar com as escolas”, porque “os mais novos são potenciais leitores no futuro”. Por isso é necessário “trabalhar com eles, desde tenra idade, a relação com o livro”, estando garantida a presença de cerca de quatro mil alunos de estabelecimentos de ensino do concelho.

A Feira do Livro de Leiria surge, assim, em 2022, com “uma aposta nas crianças e nos jovens”, incluindo a escolha das datas.

“O Dia da Criança vai ser comemorado com livros em Leiria”, salientou a vereadora, destacando o grosso da programação, especialmente vocacionada para os mais novos, com novos autores, mas também referência a Alice Vieira, que será homenageada na feira.

Na vertente da oferta, a Feira do Livro de Leiria regista um aumento do número de livreiros envolvidos, seis. “Interessa-nos a promoção do livro e da leitura, mas também dos nossos livreiros, uma atividade económica que está a passar uma fase difícil”, disse.

“Acreditamos que Leiria, com esta feira, marca um pouco a diferença no panorama nacional. A literatura e poesia tem sido para nós uma estratégia de desenvolvimento do nosso concelho”, reforçou Anabela Graça.

A Feira do Livro de Leiria decorre entre 1 e 5 de junho no Mercado de Santana e conta com a presença dos escritores Valter Hugo Mãe, Alice Vieira e Nélson Mateus, Mário Augusto, Catarina Sobral, Susana Cardoso Ferreira, Carmen Garcia, Francisco Moita Flores, Nuno Nepomuceno, Raul Minh’Alma e Pedro Chagas Freitas.

O programa contempla apresentação de livros, ‘workshops’, momentos musicais e a exposição “Retratos contados”, dedicada à vida e obra de Alice Vieira.

Da escritora decana aos novos valores da literatura infantojuvenil portuguesa, passando pelo consagrado Valter Hugo Mãe ou “o escritor mais vendido em Portugal”, Raul Minh’Alma, o conjunto de propostas “é eclético e procura dar resposta aos anseios e a todos os gostos”, resumiu o coordenador da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, Vítor Santos, responsável pela programação.