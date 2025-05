A 84.ª Feira do Livro de Madrid arranca na sexta-feira e integra uma programação dedicada à literatura em português e a Portugal com iniciativas que envolvem 18 autores de várias nacionalidades.

Além do 'stand' de Portugal no espaço da feira, que resulta de uma parceria com a livraria SNOB, de Lisboa, há uma programação prevista para diversos locais de Madrid, organizada pela Embaixada de Portugal.

A programação portuguesa arranca na próxima terça-feira, com a participação dos escritores Mia Couto e Alexandra Lucas Coelho no ciclo e debates "Leer Iberoamérica Lee", na Casa América, próximo do parque El Retiro, onde até 15 de junho decorre a Feira do Livro de Madrid.

Mia Couto protagonizará uma conversa com a diretora da Feira do Livro de Madrid, Eva Orúe, com o tema "Contra o medo", enquanto Alexandra Lucas Coelho falará sobre "Literatura à ofensiva" com os poetas María Isabel Lara Millapán (Chile) e Edimilson de Almeida Pereira (Brasil).

No mesmo dia, e ainda na Casa América, os autores Raquel Nobre Guerra, Inês Fonseca Santos, João Moita e Miguel Martins juntam-se em palco aos músicos Paulo Chagas, João Pedro Viegas e Paulo Galão para um "concerto e leituras" com o tema "A poesia (e o jazz) saem à rua".

Nos colóquios e debates previsto para a Casa América estará também Afonso Reis Cabral, no dia 04 de junho, para uma conversa com a crítica literária espanhola Ascensión Rivas dedicada a um dos livros do autor português, "Gi", baseado no caso Gisberta, a transexual brasileira assassinada no Porto por um grupo de adolescentes.

Ainda na Casa América, haverá no dia 12 de junho uma sessão dedicada às "Novas Cartas Portuguesas", de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa.

A sessão tem como título "Três vozes, um eco global: as novas cartas portuguesas meio século depois" e contará com a participação da jornalista e ex-diretora do El Pais Soledad Gallego-Díaz, do professor universitário e tradutor Santiago Pérez Isasi e da professora Veronica Palomares.

Um dia antes, em 11 de junho, Teolinda Gersão e a tradutora María Jesús Fernández apresentam na biblioteca Eugenio Trías, instalada num dos edifícios do parque El Retiro, o livro da escritora portuguesa "O regresso de Júlia Mann a Paraty".

Para além destas sessões, por diversos espaços da Feira do Livro de Madrid passarão escritores como Patrícia Portela (numa sessão de autógrafos do livro "Para Cima e Não Para Norte") ou a ilustradora Inês Viegas Oliveira (para uma oficina sobre desenho na secção infantil), entre outros nomes.

Durante a Feira do Livro serão abertas as candidaturas à 5.ª edição da Residência Literária em Madrid, que nos anos anteriores venceram José Riço Direitinho, Patrícia Portela, André Murraças e João Concha.

A Bolsa de Residência Literária em Madrid integra o programa anual de Ação Cultural Externa, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura.

A 84.ª Feira do Livro de Madrid, que a rainha de Espanha, Letizia, abrirá oficialmente na sexta-feira, conta com 365 'stands', mais sete do que em 2024, quando foi visitada por cerca de 50 mil pessoas nos primeiros dez dias, segundo dados da organização. Em 2024, foram vendidos mais de 585.000 livros na feira, num valor próximo a 11 milhões de euros.

A edição deste ano será dedicada a Nova Iorque e passarão pelo parque El Retiro autores ligados à cidade, como Vivian Gornick, Teju Cole, Rebecca Solnit, Garth Greenwell, Catherine Lacey, Junot Díaz, Lucy Sante, Katie Kitamura ou Eliot Weinberger.

Estão também previstas homenagens aos escritores Mario Vargas Llosa, Carmen Martín Gaite, Federico García Lorca, Paul Auster, Ana María Matute o Gabriela Mistral.

Segundo a organização, estão programadas mais de 400 iniciativas durante a feira.