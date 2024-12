Vinte escritores de língua portuguesa vão participar na primeira edição da feira do livro Letras Lusas em Londres, no dia 7 de dezembro, aproveitando a proximidade do Natal para incentivar a compra de presentes no evento.

À venda vão estar livros de vários temas e estilos, desde literatura infantil a poesia, ficção e não ficção, de autores de Portugal, do Brasil e Angola, a maioria emigrantes no Reino Unido, unindo-os escreverem em língua portuguesa. O evento terá lugar no sábado no Centro Comunitário português, na capital britânica, das 10h00 às 20h00. O organizador, Alcino Francisco, ele próprio autor de livros como "No Quintal da Rainha", "Cozido no Tempo" e "Livre de Ser Preso", disse à agência Lusa que foi inspirado por uma outra feira de livro de escritores da diáspora lusófona em Londres em maio. "Juntou-se uma comunidade de escritores de língua portuguesa. Eu já tinha pensado antes em fazer algo semelhante e quando fiz os convites, as pessoas aderiram em massa", contou. Teresa Dangerfield, Isabel Mateus, Agélica Massoca, Penina Lemes Baltrusch, Filipe Freitas, Sandra Guerreiro e Álvaro Miranda são alguns dos escritores que confirmaram presença. O evento, que "ganhou uma dinâmica impressionante nas redes sociais", é também o primeiro organizado pela Luso Foundation, uma organização sem fins lucrativos que pretende dinamizar o movimento associativo português no Reino Unido. Alcino Francisco, que também é jornalista e editor do jornal Palop News, pondera criar uma cooperativa de escritores para ajudar os autores na paginação, ilustração, publicação e promoção dos seus livros e realizar concursos literários. Outro projeto é a criação de uma plataforma eletrónica para a venda dos livros. O organizador salientou que, desde o 'Brexit', a saída do Reino Unido da União Europeia, tornou-se mais difícil vender livros devido aos encargos alfandegários e que existem soluções para contornar esta burocracia fiscal. "Estou muito empolgado e a feira é para repetir no próximo ano", prometeu.