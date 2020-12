Fernando Daniel e Agir lançaram esta quinta-feira, dia 3 de dezembro, um novo single. "Sem Ti", a nova canção que junta os dois artistas portugueses, está disponível em todos os serviços de streaming de música.

"O ‘Sem Ti’ nasce de um convite meu ao Agir, depois da música estar feita. Ia ouvindo a canção vezes sem conta e sentia que faltava algo. Mal me apercebi que a música encaixava também no que o Agir representa decidi convidá-lo. Ele aceitou logo" explica Fernando Daniel.

Para Agir, "esta música com o Fernando Daniel surgiu de uma canção que eu já tinha feito para o álbum dele sem o intuito de a cantar com ele". "Depois do Fernando me desafiar a cantá-la com ele, não hesitei. Nós já nos conhecemos há um tempo, já nos cruzámos em vários concertos um do outro e, por isso, já fazia sentido termos qualquer coisa juntos", acrescenta.

"A música tem uma mensagem muito linda, fala sobre a importância de estar perto, no quão uma vida cheia de trabalho e angústias próprias pode afetar terceiros, no quanto pode causar afastamentos daqueles que nos são realmente importantes e que nos querem perto. Mas atenção que é livre de outro tipo de interpretação por parte do público, o tipo de escrita permite que cada um intérprete à sua maneira, para qualquer tipo de relação", sublinha Fernando Daniel.

“Foi um prazer trabalhar com o Fernando e espero que a música seja um sucesso e que, o mais rapidamente possível, a possamos ir cantar ao vivo juntos", remata Agir.

O videoclipe do tema também foi partilhado na manhã desta quinta-feira no Youtube - veja aqui o vídeo de "Sem Ti".