A iniciativa é promovida pela Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e decorrerá entre os dias 20 e 25 de julho, contando com várias ações e espetáculos, que decorrem essencialmente no Jardim Público e no Jardim das Artes, com entrada gratuita e lotação limitada, por ordem de chegada e seguindo todas as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Concertos de vários géneros musicais, maioritariamente a cargo de artistas e associações locais, e espetáculos teatrais para toda a família prometem muita animação na cidade da Covilhã”, garante a informação.

A autarquia, que é presidida por Vítor Pereira, salienta ainda que o evento “pretende desta forma simbólica assinalar a Feira de São Tiago, que tal como no ano passado e tendo em conta a proteção da saúde pública, ainda não foi possível realizar este ano”.

A programação arranca no dia 20 de julho com um concerto de Fernando Daniel, que decorrerá, às 20:30, no complexo desportivo e que também integra a cerimónia de abertura das fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários Covilhã/Fundão 2021.

No dia 21, às 19:00, no Jardim Público, terá lugar o concerto dos Dogma, seguido da atuação da covilhanense Filipa Bidarra (20:30), e dos Anónimos (21:30).

No mesmo dia, às 19:00, o Jardim das Artes será palco da peça “Sorriso”, pela Companhia Teatro Só, seguindo-se a atuação das Adufeiras da Casa do Povo do Paul (20:30) e dos Rosa Negra Band (21:30).

No dia 22 de julho, às 19:00, haverá música com Armando Almeida, seguindo-se a atuação do Quinteto de Sopros da Banda da Covilhã e Convidados Surpresa (20:30) e dos H2O (21:30).

Já o Jardim das Artes recebe, às 19:00, a peça “Qubim” epla Troupe Fandanga, seguindo-se a atuação do Grupo de Cordas do Conservatório de Música da Covilhã (20:30) e dos King Size (21:30)

A 23 de julho, às 19:00, Paulo Conceição sobe ao aplico do Jardim Público, seguindo-se o Grupo de Concertinas da Cidade da Covilhã (20:30) e o concerto com O Gajo.

No Jardim das Artes, às 19:00, está marcado o concerto de Hugo Alvarinhas, seguindo-se, às 20:30, o espetáculo “Rimances e Estórias de uma Aldeia”, pelo Rancho Folclórico da Boidobra, e a atuação dos Prós e Contras, às 21:30.

A programação do dia 24 de julho, no Jardim Público, conta com o DJ Seco, às 19:00, com o Grupo de Cantares "A Lã e a Neve", às 20:30, e com a atuação de Jerónimo & Cro-Magnon, às 21:30.

No Jardim das Artes, às 19:00, haverá música com Mr. Viziny (dj set), seguindo-se o Grupo de Cantares Grande Roda do Teixoso (20:30) e o concerto de Lika (21:30).

A iniciativa encerra, no dia 25, às 21:30, Os Quatro e Meia atuam no complexo desportivo, num concerto integrado na iniciativa cultural em rede “Este Zêzere Que Nos Une”.

A autarquia também ressalva que para assistir aos espetáculos de Fernando Gabriel e de Os Quatro e Meia será obrigatório reservar os bilhetes gratuitos através do endereço da internet: cm-covilha.pt/noites-s-tiago/.