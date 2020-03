O novo álbum de Fernando Daniel, "Presente", será lançado no dia 3 de abril, anunciou a Universal Music. O disco já está disponível em regime de pré-venda, tanto em formato físico como digital.

"'Presente' é, sem dúvida, um dos álbuns mais aguardados da música portuguesa em 2020. Depois do sucesso estrondoso do seu disco de estreia, 'Salto' (2018 – Disco de Ouro), Fernando Daniel está de volta com um trabalho mais íntimo e completo que muito surpreenderá os seus fãs", frisa a editora em comunicado.

Deste novo álbum já são conhecidos os temas "Se Eu" (dueto com o trio brasileiro Melim), “Melodia da Saudade” e “Tal Como Sou”.

Fernando Daniel vai ainda arrancar este ano o "Tour Presente", "que culminará com a sua estreia em nome próprio em duas das salas mais míticas de Portugal: o Coliseu do Porto (24 de outubro) e o Coliseu de Lisboa (7 de novembro)", lembra a Universal Music. Os bilhetes já se encontram à venda.