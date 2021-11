“Em palco, cenicamente transformado na “sala dos veludos” da casa de Ary, Fernando Tordo recorda as composições e as memórias que guarda dos anos em que juntamente com Ary dos Santos criou poemas e canções”, pode ler-se no comunicado da promotora.

No dia 4 de dezembro, Tordo atua no CAE da Figueira da Foz, seguindo-se atuações no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, no dia 7, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, no dia 18, na Casa da Música, no Porto, no dia 19, e no Teatro Maria Matos, no dia 20.

Cada concerto terá como convidada a cantora lírica Catarina Padinha e um coro infantil local para interpretar canções do disco “Operários do Natal”.