Segundo a editora, a história parte do encontro habitual às quintas-feiras de quatro amigas - Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole - num pequeno restaurante na Piazza Novelli, em Milão, no norte da Itália. As amigas conversam e "partilham surpresas e segredos, como uma família".

Numa das noites, próximo da época natalícia, celebram um aniversário e surge "uma confissão inesperada: Andreina está à espera de bebé".

Sveva Casati Modignani é o pseudónimo literário usado por Bice Cairati, de 82 anos, e pelo qual também assinava o seu marido, Nullo Cantaroni, falecido em 2004. A obra é traduzida por Regina Guimarães.