A Festa do Livro volta esta ano a realizar-se nos jardins do Palácio de Belém, entre 4 e 7 de setembro, foi anunciado pela Presidência da República na segunda-feira.

“A Festa do Livro volta aos jardins do Palácio de Belém entre os dias 4 e 7 de setembro, já tendo sido feita a comunicação destas datas às autoridades competentes”, pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da internet da Presidência da República.

A entrada para o público será feita através do Museu da Presidência da República ou pelo Jardim Botânico Tropical.

No dia 4 de setembro, o evento decorre entre as 16h00 às 21h30, no dia 5 entre as 10h00 e as 21h30, e nos dias 6 e 7 das 11h00 às 21h30.

A Festa do Livro em Belém é uma iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem realizado todos os anos, desde 2016, nos Jardins do Palácio de Belém, em parceria com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Os jardins estão abertos ao público, que podem visitar dezenas de expositores de editoras e livreiros.

São habitualmente organizadas apresentações de livros, sessões de autógrafos e conferências, havendo também uma programação cultural que decorre paralelamente.