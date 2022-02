Concertos com a Orquestra do Norte, com o Maat Saxophone Quartet, vencedor do Prémio Jovens Músicos, o Bando de Surunyo e os Cupertinos (Prémio Gramophone), dois agrupamentos particularmente dedicados ao património da música antiga portuguesa, o projeto Cotovelo e a Banda Musical de Fajões constam do programa, que inclui também um espetáculo de música e dança tradicionais de Trás-os-Montes, com os Pauliteiros de Miranda.

'Sketches' informais, com a iniciativa Palavras de Bolso, destinada aos mais novos, peças de teatro radiofónicas do Centro de Dramaturgia e Argumento (CeDA), uma conferência sobre a identidade social e cultural do Norte e uma produção teatral, “Achadiço”, de Nuno Cardoso, constam também do programa do certame, que termina no dia 26.

Nos quatro dias do festival, este canal da rádio pública e o teatro nacional convidam os ouvintes/espectadores a celebrar ao vivo “os valores artísticos do passado, os que marcam o presente e os que o futuro nos promete”, refere um comunicado da Antena 2, que transmite todos os espectáculos a realizar no palco do S. João, que podem também ser acompanhados em direto via internet e em 'streaming', na RTP Palco.