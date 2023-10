Na sua 9.ª edição o festival destaca, de 12 a 22 de outubro, a celebração de quatro centenários começando pelo de Natália Correia (13 de setembro de 1923 - 16 de março de 1993) que será mote para o espetáculo de abertura.

O concerto “Natália é Quando uma Mulher Quiser” será apresentado no Cine-Teatro de Alcobaça, no distrito de Leiria, num tributo do compositor Renato Júnior, que musicou poemas da autora, interpretados por Ana Bacalhau, Áurea, Amélia Muge, Elisa Rodrigues, Katia Guerreiro, Mafalda Veiga, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Maria João, Rita Redshoes, Sofia Escobar e Viviane.

Eugénio de Andrade (19 de janeiro de 1923 - 13 de junho de 2005) será homenageado com uma exposição e com o recital de poesia e harpa “Eugénio de Andrade e os seus conterrâneos”, protagonizado pelo ator André Gago.

Quanto a Mário Cesariny (9 de agosto de 1923 - 26 de novembro de 2006) será um dos poetas homenageados no espetáculo “Antologia Branca: Homenagem aos Poetas”, uma fusão de dança, música, poesia e ambientes plásticos que também evoca os escritores Natália Correia, Marcel Proust e Eugénio de Andrade.

Por último, no que toca a centenários, os 100 anos da Disney serão assinalados com um conjunto de iniciativas para as escolas.

Na edição de 2023, o festival levará a Alcobaça os autores Rita Ferro, Mafalda Borges Soares, António Pedro Vicente, Joana Silva, Ricardo, Fernando Ribeiro, Leonel Fadigas, Julia Lello, Jorge Pereira de Sampaio, Carmen Garcia, Manuel Clemente, Rui Beato e Silva Nuno.

Na área do cinema, o díptico de João Canijo “Mal Viver” e “Viver Mal” será apresentado no Cine-Teatro de Alcobaça e no Centro Cultural Gonçalves Sapinho (freguesia da Benedita). Marcará presença a cineasta Marianne Harlé, que apresentará um ciclo de 'curtas' com exibição de materiais inéditos para um projeto futuro filmado em Alcobaça. Será ainda exibida a curta-metragem “Os Demónios do Meu Avô”, numa sessão com a presença do realizador Nuno Beato.

No Armazém das Artes estarão patentes as exposições “Lúmen” (sobre o espetáculo da S.A. Marionetas), “O Casaco Rosa” (cenários da curta-metragem “O Casaco Rosa”, de Mónica Martins), “Os Demónios do meu Avô” (cenários do filme homónimo) e “Avenida Q – As Marionetas do Musical” (mostra inserida no “Festival Marionetas na Cidade).

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental mostrará “Sabes onde estendes a Toalha?”, uma exposição sobre a geodiversidade do território, e o Pavilhão Polidesportivo do Centro Escolar de Alcobaça reúne duas exposições imersivas (com óculos de realidade virtual) do projeto “Artbox VR”, das Galerias São Rafael. São elas “Os Mestres do Fauvismo” e “Ícones Exclusivos”.

No teatro, destaque para a peça “Ré.Medéia”, espetáculo híbrido falado em Yaathe (idioma do povo Fulni-Ô) e português (com sotaques do Brasil e de Portugal), “uma operação transcriativa feita a partir da adaptação poética de Sophia de Mello Breyner para a obra 'Medeia'”.

Na música, será apresentado o projeto OMIRI, um espetáculos de som e imagem, com “cantores, tocadores, contadores de estórias, artes e ofícios tradicionais dos concelhos de Abrantes e Alcobaça a tocar e a cantar como se fizessem parte de um mesmo universo”, refere o 'site' do festival.

Nesta edição, que integra ainda propostas gastronómicas, programação para pais e filhos e programação para as escolas, será homenageada, na Gala Books & Movies, a cantora e atriz Lúcia Moniz.

O festival realiza-se desde 2014, numa organização da Câmara de Alcobaça, com o objetivo de promover a interação e o diálogo entre o público e os agentes culturais.