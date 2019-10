No ano em que se comemora o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, o festival integra no programa várias iniciativas para celebrar a vida e obra da escritora.

Entre elas destaque para Escutar Sophia – Colóquio Internacional Sophia de Mello Breyner Andresen (nos dias 18 e 19) integrado nas comemorações nacionais e que junta especialistas na carreira e na obra da autora oriundos de Portugal, Espanha e Itália.

A escritora foi a inspiração para a última criação da companhia SA Marionetas, que no festival vai estrear “A Viagem de Sophia”, um espetáculo a partir do texto “A viagem” e do livro “Contos Exemplares” e que retrata o universo e as personagens de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O teatro marca também o arranque do festival que terá “Moçambique”, da companhia Mala Voadora, como espetáculo de abertura, assinalando importância da lusofonia no evento em que participam dezenas de autores.

Nomeadamente António Mota, Gonçalo M. Tavares, Ana Maria Magalhães, João Bonifácio Serra, Domingos Amaral, Marco Taylor, José Maria Pimentel e Fernando Paula Barroso, entre muitos outros.

A universalidade da língua portuguesa celebra-se no festival com contos do Brasil, de Portugal, de Moçambique, de Angola e de Cabo Verde.

O Rockfest, um festival integrado no programa do Books & Movies, contará pela primeira vez com uma banda internacional, os britânicos Thee Eviltones.

No que toca ao cinema o festival levará a Alcobaça realizadores, produtores e atores de filmes como “Raiva” (de Sérgio Tréfaut), “Imagens proibidas” (de Hugo Diogo) e “All the Way / Até ao fim” (‘websérie’ do jovem realizador Pedro Rilhó, natural de Alcobaça e a residir atualmente em Londres).

Para o público escolar haverá oficinas de cinema, espaços para aprenderem a trabalhar as imagens e muito cinema infantil com a chancela da Zero em Comportamento.

Organizado pela autarquia desde 2014, o festival Books & Movies desenvolve-se no Mosteiro, nos museus e na biblioteca da cidade, nas também nas praças e nas esplanadas dos cafés e espaços públicos onde escritores e leitores conversam sobre obras.