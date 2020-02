A epidemia do novo coronavírus (Covid-19), que teve origem na China, já infetou 83396 pessoas em todos os continentes, das quais morreram 2858, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Nas últimas semanas, têm sido tomadas várias medidas preventivas, incluindo o cancelamento de eventos de grande dimensão.

Nos últimos dias, nas redes sociais, começaram a circular rumores sobre o cancelamento da edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, que se irá realizar em Roterdão. Em entrevista ao jornal holandês AD, o virologista Ab Osterhaus sublinhou que o evento poderá ter de ser cancelado, mas tudo "depende da forma como se vai desenvolver o coronavírus" nos próximos meses.

Segundo o site Wiwibloggs, um porta-voz da cidade que recebe o evento sublinhou que a situação está a ser avaliada e que Roterdão "está preparada para todos os riscos e ameaças". "Mas ainda é muito cedo para comentar os cenários possíveis", frisou.

Esta semana, Danny Vormer, porta-voz do Festival Eurovisão da Canção, disse que a organização está a acompanhar a situação e que irá seguir as orientações do instituto RIVM (Netherlands National Institute for Public Health and the Environment).