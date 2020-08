"O programa de televisão favorito da Europa vai viajar pelo oceano até os Estados Unidos da América. O American Song Contest vai acontecer durante a temporada de férias, em 2021", anunciou a organização do Festival Eurovisão da Canção em comunicado oficial.

Segundo a organização, a versão norte-americana do concurso vai contar com a participação de vários concorrentes de todos os estados dos EUA. O American Song Contest terá entre 5 e 10 eliminatória, destacando-se as meias-finais e a final.

Par aMartin Österdahl, o responsável principal pelo concurso, "o legado único do Festival Eurovisão da Canção já conta com 65 anos de idade e a sua popularidade mundial continua a crescer". "Chegou a hora dos EUA experimentarem esse espetáculo em primeira mão, através da ‘competição irmã’ American Song Contest", sublinha.

"Numa altura em que a América está mais fraturada que nunca, em que estamos a lidar com tantas questões que nos dividem, a única coisa que verdadeiramente nos une é a nossa cultura", frisa Ben Silverman, produtor executivo do concurso.