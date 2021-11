A 5.ª edição do Dancefloor Jump to the Drop realiza-se a 29 e 30 de julho de 2022, confirmou a organização em comunicado esta segunda-feira.

Depois do adiamento em 2021 e 2021 por causa da pandemia, o festival será no local que estava previsto: o Altice Forum Braga.

A programação inclui Cat Dealers, a dupla de DJ's oriunda do Brasil, formada pelos irmãos Luiz Guilherme e Pedro Henrique; Sefa, um dos DJ's mais requisitados nos grandes festivais de música eletrónica; Carnage, um dos DJ's e produtores mais conceituados na música eletrónica; Brian Cross, de Espanha, um nome bastante conhecido no meio, tendo produzido músicas ao lado de grandes vultos da indústria; e os Gunz For Hire (DJ's Adaro e Ran-D), pioneiros na produção e desenvolvimento do sub-género do Hardstyle, conhecido como Rawstyle.

"A crise foi um momento muito complicado para o festival, assim como para outras empresas. Complicado em termos de artistas, tesouraria e de informação ao público. Não sabíamos o que anunciar ou como anunciar e acabamos por ficar até à última com a esperança na sua realização", salientou o promotor Tiago Martins.

Tiago Martins afirmou que "todos os artistas estão confirmados à exceção de um que não consegue confirmar neste momento a sua presença. Garantimos a estreia em Portugal de vários artistas do estilo musical Hardstyle. Mas ainda existem surpresas...".