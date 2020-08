Devido à pandemia da COVID-19, a sexta edição do Festival Dancefloor, inicialmente agendada para 24 e 25 de julho de 2020, foi adiada para os dias 30 e 31 de julho de 2021.

Além de ter anunciado as novas datas, a organização do evento dedicado á música eletrónica confirmou a atuação de Sefa, DJ holandês de 20 anos, no segundo dia. Gunz For Hire, Nghtmre, Brian Cross, Cat Dealers e Carnage também já haviam sido confirmados.

"Iremos manter o cartaz já anunciado e, sim, como já o anunciámos, reservamos muitas mais surpresas. O cartaz não esta fechado e o público ibérico pode esperar mais informações vibrantes", sublinha em comunicado o promotor do Dancefloor, Tiago Martins.

Na edição de 2019, o Altice Fórum Braga recebeu cerca de 15 mil pessoas neste que é o único festival de verão indoor. Tiago Martins reforça que "Braga é a cidade ideal para realizarmos o evento. Uma equipa dinâmica no Altice Fórum Braga, uma câmara municipal à escuta das necessidades, empresários com vontade de sucesso, assim como uma facilidade de acesso muito cómoda para os nossos festivaleiros: a proximidade com Espanha, assim como a facilidade de acesso à cidade (aeroporto, comboio, autoestrada, etc) e as parcerias com os TUB (Transportes Urbanos de Braga), facilitam a vinda de turistas estrangeiros que representaram cerca de 1 em cada 3 festivaleiros na última edição".

Os bilhetes para a edição de 2021 já estão disponíveis nos locais habituais.