Numa publicação nas redes sociais, a organização do festival que vai para a sua 23.ª edição revelou o nome do primeiro grupo de 2020 através de uma imagem.

Também hoje, o festival holandês Netherlands Deathfest anunciou a participação de Autopsy no evento do próximo ano, salientando que são raras as ocasiões para ver o conjunto ao vivo, havendo apenas duas datas confirmadas para a banda, em 2020.

Formados em 1987, em São Francisco, os Autopsy foram dos primeiros coletivos a marcar o género de death metal, lançando quatro álbuns pela editora Peaceville, desde “Severed Survival” a “Shitfun”, passando por “Mental Funeral” e “Acts of the Unspeakable”.

A banda de Chris Reifert e Eric Cutler separou-se em 1995, para se reagrupar 15 anos depois, tendo lançado vários registos de originais desde então.

Numa entrevista à Infernal TV citada pela Blabbermouth, em maio, num ano em que se assinalam as três décadas do primeiro álbum da banda, Reifert afirmou que contam gravar novo disco ainda este ano.

O 22.º SWR Barroselas Metalfest realizou-se entre 25 e 28 de abril deste ano, juntando naquela vila do concelho de Viana do Castelo nomes como Godflesh, Benediction, Demilich, Nervosa, entre muitos outros.