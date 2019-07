Segundo a organização, o cabeça de cartaz do evento é Paulo Furtado, com o seu projeto ‘one man band' The Legendary Tiger Man, que atuará na noite de sexta-feira.

O Festival de Blues, organizado numa parceria da Câmara Municipal da Guarda com a BB Blues Portugal - Associação Cultural, tem o palco principal no Jardim José de Lemos, mas estão também agendados concertos para outros locais ao ar livre como a Alameda de Santo André, o Largo João de Almeida, a Rua do Comércio e o anfiteatro do Solar do Vinho da Beira Interior (onde está instalada a sede da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior).

O programa começa na quarta-feira, às 18:00, com a atuação de Fast Eddie Nelson, no Largo João de Almeida, seguindo-se, às 22:00, um espetáculo de The Cyborgs, no Jardim José de Lemos.

Na quinta-feira atuam The Smokestackers (18:00, na Rua do Comércio) e Lone Lisbonaires (22:00, Jardim José de Lemos).