O Festival de Coachella devia ter acontecido em abril de 2019, mas a pandemia da COVID-19 obrigou a organização a adiar o evento para este mês. Com o aumento de casos durante o verão nos Estados Unidos, o festival foi novamente adiado para abril de 2021 e deverá ser outra vez reagendado.

Segundo a Rolling Stone, que cita várias fontes da indústria da música, a 21.ª edição do festival será adiada pela terceira vez, para outubro de 2021. De acordo com a revista, as empresas que trabalham com espetáculos e que organizam o festival já foram informadas.

O anúncio do adiamento deveria ter acontecido no final de setembro, mas nem todos os artistas confirmaram a sua disponibilidade atempadamente. Nas próximas semanas, a organização deverá fechar as datas da próxima edição do festival.

"Estão a reservar as três primeiras semanas de outubro para estarem seguros", revela uma das pontes à Rolling Stone.