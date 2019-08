A participação portuguesa no evento constitui uma homenagem dupla a Sophia de Mello Breyner Andresen, no âmbito do seu centenário, com espetáculos produzidos pela Dança em Diálogos e pela Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo.

Estas produção são coreografadas, respetivamente, por Fernando Duarte e Vasco Wellenkamp/Miguel Ramalho.

Do Brasil vem a companhia Pé no Mundo, que apresenta “Arquivo Negro – Passos Largos em Caminhos Estreitos”, um espetáculo “livremente inspirado em algumas personalidades negras importantes mas pouco valorizadas na história nacional do Brasil, procurando garantir-lhes uma representatividade positiva e a possibilidade de recriar imaginários para os corpos negros”.

O “Algures a Nordeste” encerra com outra companhia espanhola. Maduixa, proveniente do Madrid, vai apresentar “Mulïer”, um espetáculo de dança sobre andas interpretado por cinco bailarinas.

Esta peça pretende, segundo a organização, “investigar os limites físicos com a dança e o equilíbrio, o movimento e a poesia ou a força e as emoções, com as mulheres como ponto de partida e enfoque”.

Uma das novidades desta edição é também, segundo a Eugénia Almeida, a "aposta no público mais jovem”.

assim, para o público infantil foi agendado “Cavalo-Marinho”, um espetáculo curto de dança e música dirigido por Madalena Victorino, que foi criado e é interpretado por Alice Duarte e AnaRaquel.

O festival resulta da operação “Algures a Nordeste”, um projeto de promoção cultural e turística que juntou os dois teatros municipais transmontanos e incluiu também a criação de espetáculos originais.