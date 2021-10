Numa performance a solo, que mistura música clássica e improvisação de jazz através da conjugação entre a harmonia ancestral dos sons japoneses e o minimalismo moderno, Nik Bärtsch marca o início do festival que anualmente leva à cidade artistas de destaque nacional e internacional, entre os quais a organização destaca, este ano, Carlos Bica, que apresenta "I am the escaped one", com Daniel Erdmann e Dj Illvibe, numa atuação que combina jazz lírico e indie.

A Orquestra Jazz de Matosinhos (com direção musical de Carlos Azevedo e participação do saxofonista convidado, Tomás Marques) e Tord Gustavsen (compositor e pianista que regressa a Portugal numa formação em trio, composta pelo contrabaixo de Ellen Brekken e pela bateria de Jarle Vespestad) são outros destaques do festival.

No que toca a concertos, o encerramento caberá, no dia 6, à vencedora do ‘Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition 2019’, Samara Joy, que se fará acompanhar pelo trio Pasquale Grasso.

O cartaz do Festival, que este ano cumpre a sua 10.ª edição, inclui ainda a "Exposição 7 anos JazzToon", da autoria de Bruno Prates que, desde 2015, tem desenhado os “cabeças de cartaz” do festival e que conta com 45 ilustrações.

Noutra vertente, realiza-se, no dia 30, o workshop "O Círculo da Voz II", com Manuel Linhares, que dará a conhecer novas formas de trabalhar a voz e criatividade musical.

O festival será ainda palco para a conferência "Os Grandes Standards do Jazz: Uma Viagem Sonora e Comentada", a cargo do investigador e autor do programa "Jazz 2", no canal Antena 2 da RDP/RTP, João Moreira dos Santos, e do cantor, compositor e guitarrista Cláudio Alves.

A sessão propõe uma “viagem histórica e musical pelos 25 standards do jazz mais populares”.

Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, e variam entre o passe diário a 15 euros e o livre-trânsito, a 65 euros.

A organização disponibiliza ainda a opção estudante e sénior, ao preço de 10 euros.

Iniciado em 2012, o Caldas Nice Jazz é organizado pelo CCC com o objetivo de apresentar “músicos e projetos para conhecedores, mas também para novos públicos, que não estavam familiarizados com estas sonoridades”, segundo o diretor artístico do festival, Carlos Mota.