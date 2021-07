De acordo com a organização da iniciativa, num comunicado hoje divulgado, “o primeiro Festival de Jazz de Sintra decorrerá no Centro Cultural Olga Cadaval nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2021”.

Este novo festival “tem como principais objetivos a divulgação do Jazz no concelho [de Sintra], assim como dar a conhecer ao público local - e não só - parte dos músicos e da excelente música Jazz que atualmente se faz em Portugal”.

Nos dias 17 e 18, irão decorrer “dois concertos duplos, com duração de aproximadamente 45 minutos cada um, sem intervalo, acessíveis através de apenas um ingresso”, e, no dia 19, “um concerto único com uma ‘Big Band’”.

“Os concertos duplos possibilitam na mesma sessão, a apresentação de diferentes projetos que se complementam, e através dos quais se pretende destacar fundamentalmente a qualidade artística e a diversidade estética”, refere a organização.

No primeiro dia do festival atuam Maria João com o Carlos Bica Quarteto e o João Paulo Esteves da Silva “Brightbird Trio”.

A organização recorda que a colaboração entre a cantora Maria João e o contrabaixista Carlos Bica “remonta à década de 1980 e ficou registada nos álbuns ‘Conversa’ (1986) e ‘Sol’ (1991)”, mas “depois de 10 anos a tocarem juntos e muitos concertos pelo mundo fora, os seus caminhos separaram-se”.

“Agora, passados 25 anos, voltam-se a reunir-se para em palco partilharem as canções do mundo”, lê-se no comunicado.

Além de Maria João e Carlos Bica, estarão também em palco o pianista João Farinha e o guitarrista Mário Delgado.

No segundo dia, 18 de julho, atuam o pianista Mário Laginha, a solo, e o ensemble Coreto Porta-Jazz, que se desenvolve no coração da Associação Porta-Jazz, do Porto, “com o objetivo de criar um ‘espaço’ para a exploração e concretização de repertório original e experimental num contexto de ‘large ensemble’”.

Para o último dia, 19 de julho, está marcada a atuação da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, com o saxofonista Julian Argüelles, como solista convidado.

Neste concerto, dedicado à música de Duke Ellington, “serão apresentados temas dos anos 1930 a 1950, períodos contrastantes na obra do compositor”.

O Festival de Jazz de Sintra é uma iniciativa da Câmara Municipal de Sintra.