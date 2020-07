Uma das conferências estará a cargo de Maria Filomena Molder, que se vai debruçar sobre a ideia do “quanto pior, melhor”, e que sob o mote “Jogos da vida”, falará sobre o “ciclo do mal”.

As grandes heroínas operáticas, por Rui Vieira Nery, é a outra conferência programada, com o título “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”, como é o caso de Tosca, “mulher corajosa”, que, “no repertório italiano, é uma heroína de charneira, uma mulher corajosa, que define a própria vida, mata o opressor e no fim prefere matar-se a cair nas mãos do inimigo”.

Apontando o “preconceito”, que sente existir, “das artes contemporâneas em relação à ópera”, vista como “aquela coisa com cem anos que não se consegue modernizar”, Catarina Molder voltou a frisar a intenção deste festival de “divulgar ópera em diversos formatos”.

É nesse âmbito que se insere a Gala Surpresa, que propõe uma forma diferente de construção: trata-se de uma gala de ópera que tem o formato dos discos pedidos da rádio, em que será o público a escolher, ‘online’, o seu alinhamento, a partir de uma lista de 'links' com as mais belas árias de personagens traídas e enganadas.

Este será o espetáculo de encerramento do festival, que integra ainda na sua programação um ciclo de cinema chamado “cine-ópera”.

Este ciclo apresentará algumas das mais icónicas versões cinematográficas de grandes óperas, com intérpretes que vão de Plácido Domingo a Gwyneth Jones, em filmes como “Tosca de Puccini”, realizado por Gianfranco di Bosio, “Cavalleria rusticana de Mascagni”, realizado por Franco Zeffirelli e, ainda, a assinalar os 250 anos do nascimento de Beethoven, e a sua única ópera, “Fidélio” , realizado por Ernst Wild.

Confessando que chegaram a dizer que era “louca” por arrancar em ano de grandes restrições, Catarina Molder considera que “as pessoas têm de continuar a proteger-se, mas também têm de continuar a viver”, pelo que o festival se irá realizar, cumprindo todas as normas de proteção e segurança determinadas pelas autoridades.

Quanto aos apoios para a realização do Operafest Lisboa, a diretora explicou que cerca de 65% é financiamento privado, que contou com o apoio da Direção-Geral das Artes para o lançamento da Opera XXI com uma parceria da Câmara Municipal de Lisboa, mas que grande parte do investimento é bilheteira.

“Mesmo assim, consegui um investimento mínimo, de 150 mil euros, só possível porque conheço muito bem o mercado nacional e internacional”, acrescentou.

Catarina Molder destacou ainda que aposta na valorização do trabalho jovem, razão por que mais de 50% dos colaboradores são jovens até aos 25 anos, que vão ser todos pagos. “Somos contra todo o tipo de voluntariado que é uma forma de exploração encoberta”, afirmou.