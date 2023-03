“Este ano, o festival de música e poesia regressa ao seu formato original de cinco dias de atividades, após os constrangimentos provocados pela pandemia, com cinco dias plenos de atividade com debates, encontros com escritores e muita música”, explicou à Lusa Ana Filipe, vereadora da Cultura do município de Foz Côa.

A edição de 2023 do Festival de Poesia e Música de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, inclui na sua programação, debates, encontros com autores, sessões escolares, leituras em palco e performances que combinam música e teatro.

De acordo com Ana Filipe, o destaque vai para um colóquio-homenagem a Nuno Júdice, “um dos maiores poetas vivos”, a decorrer logo no dia de arranque, e que culmina com a apresentação do seu mais recente livro “Uma colheita de silêncios”.

“Este será um dos pontos altos desta iniciativa literária que vai já na sua 39.ª edição”, destacou a autarca.

De acordo com os promotores, o festival volta a propor o contacto com o público em idade escolar, através da ida de vários autores, tais como Fernando Pinto Amaral, Nuno Camarneiro, Joana M. Lopes, M. G. Ferrey e o próprio Nuno Júdice, às escolas deste concelho.

O também músico e compositor Luís Represas é um dos nomes que integram a programação, com uma conversa-concerto a decorrer no dia 22 de abril, pelas 21h30, no Grande Auditório do Centro Cultural.

Nesta edição do festival de Foz Côa, merecem igual destaque as leituras de Rui Spranger de poesia portuguesa do século XX, a oficina “Letras de canções em foco”, com Thierry Proença dos Santos, e a participação musical de Blandino Soares e Rui David na Junta de Freguesia de Cedovim que inclui a colaboração especial de alguns estudantes do ensino secundário.

O último dia do festival faz-se na companhia da APURO que apresenta o espetáculo “Cabral”, uma dramaturgia cénica que atravessa a vida e a obra de três autores transmontanos: António Cabral, Rui Cabral e António Manuel Pires Cabral que é, ele próprio, convidado desta edição para uma conversa/encontro a decorrer pelas 17h00.

Durante o festival, haverá ainda uma feira promovida pela livraria e editora Snob, a decorrer no hall do Grande Auditório do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa.