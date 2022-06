Em comunicado, o município de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, adianta que no decorrer dos três dias terão lugar atividades como espetáculos, oficinas, desfiles, performances, ‘workshops’, animação infantil e visitas orientadas, ligadas ao meio ambiente e à temática das artes e ofícios tradicionais.

Segundo a autarquia presidida pelo social-democrata Nuno Gonçalves, o destaque vai para o desfile do Solstício, que se realiza no dia 24, com início no Centro Escolar e término no Jardim Dr. Horácio de Sousa, bem como para as várias oficinas como ‘facepainting’ (pinturas faciais), ateliês do mundo da fantasia, oficina CIARA – uma viagem ao rio Sabor, oficina da água, oficina de resíduos, ateliê 3R’s e oficina da natureza.

“Inserido no Festival do Solstício está o ‘Mercado do Sol’, que decorre nos dias 24, 25 e 26 de junho na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco e coloca à disposição dos visitantes vários produtos regionais e artesanato”, indica a mesma fonte.

Os promotores da iniciativa referem também que vão decorrer vários ateliês relacionados com as artes e ofícios, nomeadamente de sabão artesanal, de velas, de olaria e de doçaria.

Durante os três do festival haverá ainda outras atividades como ‘street art’ (flores de Constantino, Rei dos Floristas), animação com insufláveis, espetáculo de magia e ilusionismo, teatro, estátuas vivas, hora do conto, exposições, atividades escutistas, concerto para bebés, defesa urbana e ‘fit dance’.

Além de toda a animação, o festival conta com vários espetáculos e concertos, sendo que no dia 24 atuará a Escola Municipal Sabor Artes e a Escola de Rock de Paredes de Coura, espetáculo de fogo e a atuação de DJs.

No dia 25 de junho realiza-se um concerto com Cuca Roseta e um espetáculo de fogo. No dia 26 de junho, e como forma de despedida do festival, tem lugar uma Festa da Espuma e animação com DJs.