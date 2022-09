“O Festival Vilar de Mouros regressa entre 24 e 26 de agosto de 2023”, lê-se num comunicado de imprensa, referindo que o evento terminou a edição de 2022 com uma “noite apoteótica, com casa cheia para assistir às atuações de duas lendas vivas da música Iggy Pop e Bauhaus”.

Na edição do EDP Vilar de Mouros de 2022, a organização indicou que a “pequena vila minhota recebeu no último fim de semana mais de 55 mil pessoas” para assistirem aos concertos de bandas como Clawfinger, Black Rebel Motorcycle Club, Suede, Placebo, The Legendary Tigerman, Blind Zero e Tara Perdida, entre outros.