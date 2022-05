“É um festival que tenta conjugar os produtos biológicos que resultam de agricultura sustentável com a música, gastronomia e animação”, resumiu na sexta-feira o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo, em declarações à agência Lusa.

Promovido por este município e pela equipa do projeto “Soil to Soul”, de Zurique, na Suíça, o festival, denominado “Soil to Soul Alandroal – Somos o que comemos”, vai decorrer, no sábado e no domingo, no castelo da vila de Alandroal.

Segundo os promotores, o evento “junta a gastronomia, música e animação, reunindo chefes, produtores e artistas, numa iniciativa de sensibilização para a educação alimentar e agricultura regenerativa”.

“No fundo, conjuga um mercado biológico e chefes convidados”, que confecionam “petiscos a preços acessíveis”, com “um espaço de conversas sobre agricultura regenerativa e uma alimentação saudável e música e animação”, destacou o autarca de Alandroal.

Considerando que o certame vai contribuir para “a valorização dos produtos e cultura locais”, João Grilo frisou que serão abordados temas como “a dieta mediterrânica e o equilíbrio com o território, com uma roupagem moderna”.

“Há uma componente de construção de novas formas de abordagem e, no fundo, uma preocupação do município em dar suporte a práticas e culturas sustentáveis no concelho e envolver também a comunidade nesse processo”, acrescentou.

De acordo com os promotores, o evento, com entrada gratuita, tem como objetivo “promover a importância da regeneração dos solos para uma alimentação saudável como base para um futuro sustentável”.

Arte, cultura, gastronomia e música preenchem o programa do festival, com destaque para os concertos da banda Best Youth e do músico de pop analógica Benjamim, além da atuação de DJs.

O evento conta com a presença dos chefes Marlene Vieira, Lídia Brás, Jóssara Martins, João Sá, Vítor Adão e Mateus Freire, com a coordenação de José Júlio Vintém e de Paulo Amado.

O festival conta ainda com artesãos da região e vários oradores, para discussão de temas relacionados com o conceito da iniciativa, de preservação da natureza e promoção de práticas de alimentação saudáveis.