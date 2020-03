Cerca de 80 artistas, como Ana Moura, Diogo Piçarra, António Zambujo e Branko, juntaram-se para um festival que começa na terça-feira, com atuações individuais transmitidas online, para “sensibilizar a população a ficar em casa".

O festival é um apelo para que as pessoas fiquem em casa, para evitar a propagação da doença COVID-19, mas também alerta para a “situação económica muito delicada” que vive o setor.

A iniciativa chama-se @FestivalEuFicoEmCasa e consiste na transmissão de concertos que músicos portugueses vão fazer durante meia hora, a partir das suas casas e a transmitir através da rede social Instagram.

O festival começa na terça-feira às 17:00 com a atuação da cantora Bárbara Tinoco, e termina no domingo, dia 22, com uma atuação, às 23:00, do músico Xinobi.

VEJA AS ATUAÇÕES DESTA TERÇA-FEIRA, DIA 17 DE MARÇO:

(para ver os concertos, basta clicar no nome do artista e acompanhar através da sua página no Instagram)

17h00 – Bárbara Tinoco

17h30 – André Henriques

18h00 – Elisa Rodrigues

18h30 – Buba Espinho

19h00 – Filipe Gonçalves

19h30 – João Pedro Pais

20h00 – DOMI

20h30 – Cristina Branco

21h00 – Boss AC

21h30 – Diogo Piçarra

22h00 – David Fonseca

22h30 – Samuel Úria

23h00 – BRANKO