Os The Black Mamba, com a música “Love is on my side”, venceram a 55.ª edição do Festival da Canção e vão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio nos Países Baixos. Para promover o tema, o grupo juntou-se para uma versão acústica.

O vídeo da nova versão da canção foi partilhado esta terça-feira, dia 6 de abril, no canal de Youtube da organização do Festival Eurovisão da Canção.

Veja aqui o vídeo.

Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

Tatanka é um dos fundadores dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.

Em paralelo com os The Black Mamba, Tatanka iniciou uma carreira a solo em 2016, “num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português”. O álbum de estreia, “Pouco Barulho”, chegou em 2019.