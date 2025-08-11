Na sua 10.ª edição, o festival levará a Óbidos, no distrito de Leiria, dois laureados com o Prémio Nobel da Literatura, reforçando “a dimensão internacional e o prestígio crescente do evento no panorama cultural europeu e mundial”, divulgou hoje a Câmara Municipal, organizadora do evento.

A escritora e jornalista bielorrussa Svetlana Alexievich, vencedora do Prémio Nobel da Literatura em 2015, participará no Fólio no dia 11 de outubro, numa mesa de autores agendada para as 21:00.

Svetlana Alexievich é autora de cinco livros em prosa que constituem o projeto literário “Vozes da Utopia”, do qual fazem parte as obras “Vozes de Chernobyl, “A Guerra não Tem Rosto de Mulher”, “O Fim do Homem Soviético”, “As Últimas Testemunhas” e “Rapazes de Zinco”.

No dia 17 de outubro, o Folio receberá John Maxwell Coetzee, escritor sul-africano que recebeu o Nobel de Literatura em 2003.

J. M. Coetzee é autor de vários romances e ensaios, a maior parte deles traduzidos em português, entre os quais “A Vida e o Tempo de Michael K.”, com o qual recebeu pela primeira vez o prémio Booker, em 1983, e, “A Desgraça”, que lhe valeu o mesmo prémio em 1999. “À Espera dos Bárbaros”, “A Ilha” e “A Idade do Ferro” são outras das obras do escritor.

“A sua intervenção no Fólio será um dos pontos altos desta edição e uma oportunidade única de contacto com uma figura central do pensamento literário contemporâneo”, considera a organização do festival.

Além dos dois laureados com o Prémio Nobel da Literatura estão confirmados na edição 2025 autores como a jornalista norte-americana Anne Applebaum, o historiador israelita Avi Shlaim, o escritor irlandês Paul Murray e a norte-americana Carmen Maria Machado.

A edição 2025 do festival tem como tema “Fronteiras” e, segundo a câmara, a programação, que deverá ser apresentada nas próximas semanas, “propõe uma reflexão crítica e plural sobre os limites geográficos, políticos, linguísticos, identitários”.

O festival contará com mesas-redondas, conversas com autores, sessões de leitura, concertos, exposições, performances, lançamentos de livros, iniciativas para o público escolar, programação infantojuvenil e diversas ações em rede com escolas, universidades, bibliotecas e livrarias.

Organizado pelo município de Óbidos, em parceria com a empresa municipal Óbidos Criativa, a Ler Devagar e a Fundação Inatel, o Fólio teve a sua primeira edição em 2015, apenas interrompido em 2020 devido à pandemia de covid-19.

A edição de 2024 atraiu mais de 100 mil pessoas ao concelho de Óbidos, Cidade Criativa da Literatura da UNESCO desde 2015.