Segundo a agenda do TMG, publicada pela Câmara Municipal da Guarda, estão agendados concertos com Jogo de Damas, Albatre, Quarteto Solaris, The Rite of Trio, José Valente, Maria Anadon, Carlos Martins Quinteto - Sempre e João Ventura & Rogério Pitomba.

O Guarda In Jazz começa no sábado, às 21:30, com o espetáculo de dança com base musical "Em Modo Jazz", pelo Quorum Ballet, no grande auditório do TMG.

No dia 2 de julho, terça-feira, é inaugurada, pelas 18:00, no café concerto do TMG, uma exposição de 40 anos de históricos cartazes de jazz de Espanha, que fica patente ao público até ao dia 22.

No mesmo dia, às 21:30, o palco do pequeno auditório recebe um espetáculo do grupo vocal Jogo de Damas, criado no Porto, em 2010.

No dia seguinte, às 22:00, no café concerto, é a vez do público da Guarda assistir ao concerto do trio Albatre, radicado em Roterdão (Holanda), formado pois dois músicos portugueses (Hugo Costa e Gonçalo Almeida) e um alemão (Philip Ernsting).