O festival começa sexta-feira, às 21h30, no Cineteatro de Almeirim com um Ensemble de Guitarras, com entrada gratuita, realizando-se sábado, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, um espetáculo que juntará o guitarrista Custódio Castelo, mentor do evento, e os convidados Ianina Khmelik e Carlos Menezes.

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim receberá, dia 13, o espetáculo “A guitarra portuguesa no Fado”, de José Geadas, com o último dia de festival, dia 14, a ser dedicado a uma homenagem a Amália Rodrigues, num concerto com os músicos Custódio Castelo e Jorge Fernando.

Será obrigatório o uso de máscara, cumprimento do distanciamento físico e higienização das mãos em todos os espetáculos, refere uma nota da Câmara de Almeirim (Santarém).