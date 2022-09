O festival Jardim Sonoro, anteriormente denominado Lisb-On, regressa a Lisboa entre hoje e domingo para a 7.ª edição, após uma pausa de dois anos forçada pela COVID-19, num novo espaço: o Parque Florestal de Monsanto.

Após seis edições no Parque Eduardo VII, o Lisb-On “floresce com um novo nome - Jardim Sonoro – e com um novo conceito ‘Blended with nature’ [Misturado com a Natureza, em português]” e “muda raízes para o Jardim Keil do Amaral em Monsanto, o pulmão de Lisboa e palco natural idílico para o despontar de nova flora”, anunciava em julho a organização.

No novo recinto mantêm-se os três palcos, mas haverá “mais música com mais artistas, mais horas de dança e mais espaço”.

O cartaz da 7.ª edição, que deveria ter acontecido em 2020, inclui artistas, nacionais e estrangeiros, de estilos musicais que vão “do ambient ao techno, fazendo paragens pelo jazz, soul, funk, pop e hip-hop, em formato de DJ ‘sets’, ‘live acts’ e concertos”.

Hoje atuam no festival Amulador, Anah & Lumière, Caroline Lethô & Enko, Cravo & Diana Oliveira, Dvs1, Filipe Carlsson, Fradinho, Gonçalo Neto, Jan Blomqvist, Jeff Mills, John Thomas, Manuel Cota, Margaret Digas, Maria Calapez, Michael Mayer, Nugs on Board, Oito//Oito (Señor Pelota e Dupplo), Pagão, Pedro Ricciardi, Rui Maia & Rai, Shannon & Dewalta, Sonja Moonear, Stckman, Surma e Temudo & Vil.

Para sábado estão marcadas as atuações de Alcides, ‘showcase’ da Arpiar (Raresh, Rahdoo e Petre Inspirescu), Aspen, Craig Richards & Nicolas Lutz, Cvlt, Diogo Lacerda & Orlando, Diogo Pandilla Ltd, Jazz Liberatorz, João Tenreiro, Johan & Bernardo, Kamaal Williams, Laurine, Manteau, Mideus, Nuno Forte & Dj Ki, Pedro Beça & Worm Class, Pedro Tenreiro, Rams & Honeydrop, Silvestre, Todd Terje e Yakuza.

O Jardim Sonoro termina no domingo com Acid Cell, Afonso & Joaquim Quadros, Aquário Coletivo, ‘showcase’ da Bloop (Cruz & Gromma), Francesco Del Garda, John Player Special, Laura & Brusca, Mary B & Luísa, Narciso, Salbany, Sam the Kid em DJ ‘set’, Solid Funk & Miguel Neto, Steffi & Virgínia, Tofu Productions (Fumyia Tanaka & Thomas Melchior), Whomadewho, Whosputo, Zé Salvador & Jesterr e Zip.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival, haverá ‘transfers’ gratuitos do Parque Eduardo VII, onde a 7.ª edição estava inicialmente prevista, para o Jardim do Keil do Amaral, “e do regresso do recinto para o Parque Eduardo VII”.