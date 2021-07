A programação da 16.ª edição da Flipoços decorre no final de julho, com debates acessíveis ao público, de maneira gratuita, dentro da plataforma de streaming interativa, lançada no contexto da pandemia.

“É um projeto bastante ousado, muito diferente, tivemos a primeira experiência de fazer um evento literário durante uma feira do livro no ano passado, foi uma grande aprendizagem”, destacou a diretora do Flipoços, Gisele Ferreira.

“O modelo que trazemos este ano é extremamente inovador, procurámos no mercado a melhor plataforma que pudéssemos encontrar para dar humanização ao festival, neste momento de tantas atividades virtuais (…). Na tentativa de quebrar os paradigmas, a questão 'fria' que é o mundo virtual, estamos trazendo este novo modelo, com fácil acesso ao público”, acrescentou.

Entre as novidades de 2021 está a realização da primeira Residência Literária Virtual Flipoços Camões, que receberá a romancista portuguesa Teolinda Gersão e o contista português Joel Neto, e que foi especialmente organizada em parceria com o Instituto Camões - Centro Cultural Português em Brasília.

Gisele Ferreira explicou que a residência literária foi desenvolvida num trabalho voltado para a valorizarão da literatura e da cidade de Poços de Caldas, localizada no estado brasileiro de Minas Gerais, que é sede do evento.

“Os autores farão uma ‘city tour’ virtual pela nossa cidade, baseados num roteiro de círculo imaginário com pessoas de Poços de Caldas, historiadores, jornalistas, escritores, que conhecem muito a história, o nosso passado, os momentos bonitos que a cidade viveu desde sua fundação, em 1892, até os dias atuais”, explicou Gisele Ferreira.

“Será um passeio muito divertido que estamos chamando de ‘reality literário’, que será disponibilizado também ao público,” acrescentou.

Este projeto contará com atividades realizadas pelo site especializado no mercado editorial brasileiro PublishNews, que lançará um laboratório de ‘mídia’ no evento.

A residência literária vai ainda gerar outros conteúdos como um e-book com textos inéditos dos autores convidados, e um pequeno documentário sobre os bastidores do projeto, que deverá ser exibido nas sedes do Instituto Camões.

A diretora da Flipoços informou ainda que haverá um encontro com os autores envolvidos, Teolinda Gersão e Joel Neto, para falar sobre suas experiências da residência literária da Flipoços, a 24 de novembro.

Durante a apresentação do festival, ocorreu uma invasão de piratas cibernéticos na sala virtual de reunião, em que organizadores mostravam a plataforma e detalhavam as atividades do evento.

Questionados pela Lusa, os organizadores informaram acreditar que houve mesmo um ataque de pirataria cibernética e disseram que iriam verificar os motivos com calma, após o encerramento da conferência de imprensa, em que apresentaram o projeto.

A 16.ª edição da Flipoços terá mais de 20 editoras parceiras e contará com a participações de autores, jornalistas, ilustradores, editores, especialistas em diferentes áreas da cultura e das ciências humanas.

As atividades acontecerão exclusivamente em formato digital, no site www.flipocos.com, entre 21 e 25 de julho.