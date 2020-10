A primeira edição física do Festival Live in a Box irá decorrer entre 19 e 21 de março de 2021 no Teatro Municipal de Bragança e no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, com um “elenco de artistas que girará entre estas duas cidades, instrumentando a música e a cultura como forma de diminuir as assimetrias regionais e os manifestos desequilíbrios entre interior e o litoral”, anunciou na segunda-feira a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box.

O festival, cuja 1.ª edição decorreu online, em maio, “surgiu a partir de duas necessidades emergentes durante a pandemia: fazer a música chegar a todas as pessoas, num período em que o país se encontrava sob total isolamento social, e motivar a profissionalização da classe artística e de todos os que com ela colaboram, criando uma lógica de remuneração para os artistas que integraram o cartaz e respetivas equipas”.

“Na primavera de 2021 vamos sair da caixa e do streaming. Vamos voltar a estar perto das pessoas e transmitir-lhes o que só a música ao vivo é capaz, levando ao público o que de melhor se faz nesta fortaleza, que é a Música Lusófona e a Música Ibérica”, refere a Fado in a Box.

O cartaz inclui “nomes reconhecidos e consagrados da música lusófona e ibérica”: Sara Tavares, Carles Dénia, Sopa de Pedra, Fogo Fogo, Paulo Bragança e Moreno Veloso.

Segundo a Fado in a Box, “em cada uma das salas [Teatro Municipal de Bragança e Teatro Municipal São Luiz] haverá duas sessões diárias de concertos”.

Haverá três tipos de bilhetes à venda, a partir de hoje, para cada uma das salas: bilhete concerto (15 euros para Bragança e 20 euros para Lisboa), bilhete diário (25 e 35 euros) e passe festival (35 e 65 euros).

Para 2022, “existe já a previsão que o Festival Live in a Box se realize também em Espanha, dada a missão de continuidade e crescimento que o festival pretende implementar”.

Na primeira edição do Festival Live in a Box atuaram Edu Mundo, Carlos Leitão, Luca Argel, Toty Sa’Med, Júlio Resende, Cordel e Fogo Fogo.