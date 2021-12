Realizado no Chile pela primeira vez em 2011, o Lollapalooza celebrará a sua décima edição no país sul-americano a 18, 19 e 20 de março e numa nova casa: deixará o parque O'Higgins - um pulmão verde no centro de Santiago onde sempre decorreu - para ser transferido ao parque Bicentenário, no oeste da capital chilena.

O festival volta após sua última celebração em março de 2019. A COVID-19 obrigou a suspendê-lo por dois anos consecutivos.