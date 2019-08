"A programação é muito diversa", explica Marta Martins, pegando no exemplo de "Guardar segredo", espetáculo de rua que só aceita um espectador: "Há um armário numa praça onde se entra e se ouve uma história". Sem ser pensado para grandes massas, Manobras também pode atrair centenas de espectadores quando chega a espaços como a praça em frente ao Mosteiro de Alcobaça.

A par das marionetas, na génese do festival, Manobras assume-se "claramente multidisciplinar", congregando artes de rua, novo circo, teatro físico, dança e música.

"É um espaço de encontro e de surpresa entre o que é a vida nas cidades e as artes performativas", sublinha a diretora da Artemrede.

Numa experiência única em Portugal, pelo segundo ano o público tem voz especial no Manobras. A partir do exemplo do festival Kilowatt, de Itália, a Artemrede e os municípios formam grupos de espectadores para refletir e decidir o que será apresentado.

É o projeto "Visionários", que envolve o espetador no ato de programar: "Estes grupos de espectadores, que não tinham tido qualquer contacto com o meio artístico a nível profissional, analisam propostas, veem aspetos fracos e fortes conforme o público que se quer atingir, o contexto em que se deve programar, o orçamento ou o ‘raider' técnico do espaço".

Esse exercício é, depois, vertido na programação. "No caso de Pombal, por exemplo, no conjunto das nove propostas, há três programadas pelos ‘Visionários' de Pombal. É uma experiência única em Portugal", frisa Marta Martins.

Este ano, além da participação de três companhias estrangeiras, destaque para a estreia da coprodução com Fernando Mota. "Mininu", espetáculo para a infância inspirado em sons, histórias e ritmos da Guiné, estreia-se em Alcobaça a 20 de setembro, seguindo depois para Tomar, Pombal e Palmela.

Manobras arranca em Pombal, a 13 de setembro, com o espetáculo de artes de rua "Das cinzas", da companhia FIAR. O encerramento é a 31 de outubro, em Aljubarrota, no concelho de Alcobaça, com "Fogo lento", da coreógrafa italiana Costanza Givone.