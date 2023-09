Organizado pela S. A. Marionetas, a 26.ª edição do festival contará com 13 companhias de Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Itália, Japão que apresentam na cidade 14 espetáculos, divulgou hoje a companhia residente em Alcobaça.

Além da anfitriã S.A. Marionetas, a programação portuguesa estará a cargo das companhias Imaginário do Gigante, A Barraca do Gregório, Os Valdevinos, Bonecos de Almar, Ahau (Madeira) e Marionetas Rui Sousa.

No que respeita a companhias estrangeiras participam este ano Los Títeres de Miguel Pino e Tanxarina (Espanha), Theater Puppeteria/YUKI (Japão), Drew Colby (Reino Unido), Roberto Di Lernia (Itália) e Pelele (França).

O festival será ainda marcado por duas exposições: “Lúmen . Uma história de amor” - que incluirá todas as marionetas gigantes do espetáculo com o mesmo nome –, e "As marionetas do musical Avenida Q". Ambas serão inauguradas no dia 5 e ficarão patentes até ao dia 22 de outubro no Armazém das Artes.

Integrado na programação do festival terá também lugar o lançamento do livro “S.A.Marionetas 25 anos a trabalhar para o boneco”, uma autobiografia que assinala os 25 anos da companhia com entrevistas, textos e histórias sobre as viagens, as produções e aventuras que marcaram o percurso de autores, construtores e marionetistas que produzem os espetáculos originais.

O festival recebe o selo de qualidade do EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) desde 2015, distinção atribuída aos festivais que têm o compromisso artístico de envolver as suas comunidades locais e preservar a perspetiva europeia e mundial.

Em 2019, a Consultora CISION atribuiu ao “Marionetas na Cidade” o terceiro lugar como evento mais mediático do concelho de Alcobaça, e o primeiro lugar em eventos dedicados ao teatro de marionetas em Portugal.

A S.A. Marionetas - Teatro e Bonecos é uma companhia profissional que remonta a 1979, quando surgiu sob a designação de Pequenos Comediantes de Trapos e Farrapos, dedicada sobretudo ao teatro escolar.

A companhia produz originais em português, promovendo e divulgando o Teatro de Marionetas.

Desde 1998, há 25 anos, organiza o festival Marionetas na Cidade (Alcobaça), tendo participado em diversos festivais no país e no estrangeiro.

Desde 1997 já criou mais de meia centena de produções originais e recebeu dezenas de prémios nacionais e internacionais.