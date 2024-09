Organizado pela referida autarquia do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, o evento decorre no Centro Cultural de Milheirós de Poiares e no Parque de Lazer do Outeiro, tem entrada livre na maioria dos espetáculos e apresentará 10 companhias de Portugal, Espanha, Chile e Inglaterra.

Com um total de 22 artistas a atuar, o festival adota este ano como temática transversal a Liberdade, que o diretor artístico do evento, Rui Sousa, garante que “estará representada em todo o seu esplendor, quer na criatividade, quer na identidade” das companhias convidadas e respetivas produções.

“Neste ano de celebração da emancipação de um estado e uma sociedade, trazemos histórias de pensamentos livres e audazes, como ‘Maria Liberdade’, em que o projeto Trulé apresenta uma alegoria e uma celebração de abril, e ‘Dó, Ré, Mi, Mozart Xoga Aqui’, em que a companhia Títeres Cachirulo conta a história do espírito criativo e indomável de Mozart”, declara o marionetista que dirige o festival.

No mesmo sentido de comemoração, o Fora dos Eixos de 2024 também reforça a sua componente ao ar livre, prevendo uma arruada com gigantones e bombos, miniconcertos de concertina por Patrícia Pereira e um convívio geral no parque do Outeiro, onde a organização espera reunir no mesmo piquenique intérpretes, espectadores e respetivas famílias.

Quanto aos restantes momentos do festival, Rui Sousa começou por realçar a participação da companhia Ahau Marionetas, que, sediada na Madeira, constitui a estreia dos arquipélagos no evento e é especializada em manipulação direta, apresentando “O comboio mágico”.

O coletivo hispano-chileno Periplo Marionetas, por sua vez, integra profissionais descritos como “mestres em manipulação e construção de figuras quase reais”. Os seus fundadores começaram por trabalhar em Jornalismo e Arquitetura, mas agora dedicam-se à conceção de marionetas e com elas recriam performances de ícones musicais como os Beatles, os Rolling Stones, os Queen, etc.

Já o britânico Drew Colby – que protagoniza o único espetáculo pago do festival – demonstrará em “Shadow and Me / A sombra e eu” porque o apontam como “um dos mais galardoados artistas de teatro de sombras no mundo”. A sua performance usa “linguagem mínima em combinação com música eletrónica, ‘kazoo’, ‘shaker’ e efeitos de voz não-verbais”, proporcionando “pequenos encontros entre personagens” que, nascendo apenas de efeitos de luz sobre duas mãos, resultam numa “mistura simples e teatral de incrível habilidade, simplicidade e humor”.

O Fora dos Eixos de 2024 inclui ainda uma exposição da companhia Marionetas do Porto, com marionetas, adereços e fotografias de duas produções concebidas por João Paulo Seara Cardoso (1956-2010): o espetáculo “Cinderela”, criado para salas de teatro convencionais e público infantojuvenil, e “Make Love Not War – Faz Amor, Não Guerra”, já direcionado para espectadores adultos.

O festival abrange ainda uma oficina de “marionetas de luva”, em que os manipuladores madeirenses da Ahau vão recorrer a materiais como lã e pompons para criar diferentes personagens a partir de meias coloridas.