“E isso é uma oportunidade para um público mais exigente e que procura outro tipo de coisas. É também um lugar de produção de discurso e isso sem dúvida esse público poderá encontrar connosco”, frisou.

Essa dimensão do festival vai ser materializada num livro que a associação Materiais Diversos está a preparar desde o ano passado, com um conjunto de pessoas especializadas em diferentes áreas da criação, da programação, da política cultural, convidadas para refletir sobre a programação fora dos grandes centros urbanos.

“O livro não é uma antologia, mas é, a partir do festival e das suas 10 edições, uma oportunidade para pensar o que é programar fora dos grandes centros urbanos, em particular uma iniciativa de uma estrutura independente e que está ligada à produção artística contemporânea, o que não é completamente evidente”.

“Não é evidente que seja dada a escolha em territórios mais interiores de uma oferta que podia perpassar por qualquer outro ponto. Não é que seja indiferente onde estamos, é porque aqui estamos ocupados em dar à escolha atividades de grande qualidade”, acrescentou.

Ao reunir um “leque muito diversificado de convidados, que tem desde um geógrafo, uma especialista em historia da dança e coreografia, pessoas mais ligadas à acessibilidade cultural, à politica cultural”, o objetivo é que “estas várias vozes ajudem a refletir” sobre vários projetos que, como o FMD, em Portugal têm feito história, às vezes de uma forma mais invisível, como é o caso do CiteMor (festival de Montemor-o-Velho), que é o mais antigo fora dos centros urbanos e que está “superligado à criação contemporânea”, salientou.

A Materiais Diversos é uma estrutura profissional independente que tem como missão “incentivar a investigação e experimentação artísticas, bem como sensibilizar múltiplos públicos para as artes performativas, com enfoque na dança contemporânea”.

Além do apoio à criação e difusão de projetos associados, a associação trabalha em parceria com os municípios de Alcanena e do Cartaxo “um programa de (des)envolvimento de públicos”.

O Festival Materiais Diversos surgiu neste território em 2009, então sob a direção do atual diretor do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes, tendo assumido em 2017 a opção por um programa bienal, para dedicar “mais tempo a cada parceiro, a cada artista e coletivo, a cada pergunta, processo, pessoa”, salientou.

O FMD tem ainda uma parceria com o Bons Sons, festival dedicado à música portuguesa que se realiza anualmente em agosto na aldeia de Cem Soldos (Tomar) e que é responsável pela programação das Noites Longas, este ano animadas por nomes como Manel Cruz, They Must be Crazy, SoulFlow Djs e Dj Maboku.