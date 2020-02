“É o maior dos últimos anos”, disse esta segunda-feira o presidente do Orfeão de Leiria, que organiza o mais antigo festival nacional ininterrupto.

Vítor Lourenço notou que, pela primeira vez, o evento ultrapassa “as suas fronteiras naturais”, chegando a um concelho do Oeste, Alcobaça, e ao concelho de Ourém, no distrito de Santarém, com parcerias com o festival Cistermúsica e a escola Ourearte.

“Este alargamento territorial é uma das principais novidades”, declarou Vítor Lourenço.

O diretor artístico do “Música em Leiria”, António Vassalo Lourenço, destacou do programa a atuação de Ana Bela Chaves, “referência portuguesa e mundial da viola d’arco”, e o encerramento com a Orquestra XXI, “de altíssima qualidade artística”, que interpretará a 9.ª Sinfonia de Beethoven, “comemorando uma data importantíssima”, os 250 anos do nascimento do compositor.

“O desafio todos os anos é maior. Estamos a cumprir a nossa missão, trazendo boa música e boa cultura à região, dando palco aos mais novos e menos conhecidos, trazendo também as referências nacionais e internacionais”, afirmou.