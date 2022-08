Num comunicado em que indica que a 15.ª edição do festival de música eletrónica atingiu este ano a sua “maior enchente de sempre”, a organização do Neopop acredita ter consolidado o “estatuto da cidade de Viana do Castelo como Capital do Techno, assumindo-se como um destino cultural de excelência”.

A 15.ª edição do Neopop, que decorreu entre o Forte Santiago da Barra e o Estaleiro de Viana do Castelo, esteve inicialmente prevista para agosto de 2020, mas acabou adiada para 2022 devido à pandemia de COVID-19.

O festival aconteceu, finalmente, entre 10 e 13 de agosto deste ano, e contou com nomes como Amelie Lens, Nina Kraviz, Paco Osuna, Paula Temple, Richie Hawtin, Solomun, The Blessed Madonna, Jeff Mills, Josh Wink e Ricardo Villalobos, entre muitos outros.