A próxima edição do Vodafone Paredes de Coura deveria decorrer de 18 a 21 de agosto deste ano mas foi adiada para 2022, anunciou a organização do evento esta terça-feira nas redes sociais.

"O nosso maior medo tornou-se realidade. Pela segunda vez fomos obrigados a parar", pode ler-se num comunicado partilhado nas redes sociais.

O evento regressa à Praia Fluvial do Taboão de 17 a 20 de agosto de 2022.

Todos os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 serão válidos para a edição de 2022, assinala a organização. Quem pretender um reembolso, pode pedi-lo de 18 de agosto a 6 de setembro de 2021, através de um formulário criado para o efeito que estará disponível no site oficial do festival.

Pixies, Idles, Jarvis Cocker, Badbadnotgood, Princess Nokia, Slowthai, Floating Points, Alex G, Beabadoobee, Mall Grab, Viagra Boys, Woods, Tommy Cash, Squid e Haai tinham sido confirmados para a edição de 2021. A organização não revelou que artistas constarão do cartaz da edição de 2022.