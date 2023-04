Em conferência de imprensa, o diretor do festival, Rui Oliveira Marques, disse que serão três dias centrados na defesa do sistema democrático e na promoção da cidadania, intervenção cívica e direitos humanos, sendo os jovens os destinatários preferenciais.

Para o responsável, o festival – que também se realizou em Lisboa este mês - pretende funcionar como uma “espécie de alarme” para os perigos que impendem sobre o sistema democrático.

“Hoje em dia, registam-se várias tensões dentro do sistema democrático e há forças que usam essas tensões para porem em causa o sistema”, explicou.

Da programação, constam nove filmes, incluindo um que roda à volta de um ativista ambiental da Sibéria que se manifesta contra a guerra na Ucrânia.

Há também quatro exposições, sobre temas como a inteligência artificial, os direitos humanos, a institucionalização prisional e os sonhos das crianças e jovens de etnia cigana.

Na música, o destaque vai para um concerto por JP Simões, que revisitará as canções de José Mário Branco.

Haverá ainda oficinas de fala performativa, dança criativa, criação de cartazes e apresentação, esta última traduzida numa viagem à história e à cultura da comunidade cigana em Portugal.

Um “cara-a-cara” com deputados, uma conversa sobre empreendedorismo, uma edição “quase, quase política” dos Prémios Monstros do Ano e um encontro à volta da obra de Natália Correia são outros dos pontos do programa, que inclui ainda um DJ ‘set’ no Terraço do Centro da Juventude de Braga.

“Ao todo, serão 24 atividades e mais de 20 artistas”, disse Rui Oliveira Marques.

Na conferência de imprensa, marcou também presença o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, que classificou o Festival Política como um “projeto disruptivo e arrojado, pela diversidade da programação”.

Rio elogiou ainda a introdução no programa de uma iniciativa ligada ao empreendedorismo jovem.

O diretor do Instituto Português da Juventude e Desporto do Norte, Vítor Dias, destacou a atualidade do tema do festival, numa altura em que “todos os dias” se assiste a “muitas sociedades a retroceder” em relação à democracia.