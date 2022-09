De acordo com um comunicado, pretende-se convidar o público a “refletir e repensar as notícias, as respetivas fontes e como estas, quando falsas, são efetivamente uma ameaça à democracia”.

O programa é composto por 18 atividades em quatro locais (Cineteatro Louletano, Palácio Gama Lobo, Auditório Solar da Música Nova e Banhos Islâmicos) e a secção de cinema conta com 10 filmes “com foco nos direitos humanos, liberdade e cidadania”.

As duas primeiras edições do festival que tiveram lugar este ano decorreram no Cinema São Jorge (Lisboa), de 21 a 24 de abril, e no Centro de Juventude de Braga, de 5 a 7 de maio.

O evento tem acesso gratuito e pretende ser inclusivo: todas as sessões de cinema têm legendagem em português e todas as atividades são acompanhadas por tradução em língua gestual portuguesa.

No primeiro dia, a 22 de setembro, o cineteatro Louletano recebe a sessão de anúncio dos vencedores do Programa de Bolsas para Jovens, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude.

Os dois jovens vencedores já conhecidos apresentam as suas peças: João Diogo Veiga mostra uma instalação em torno da sustentabilidade e Raquel Rodrigues estreia um tema original com voz e guitarra. Também a jovem promessa da música em português Sílvia Barros apresenta um “showcase” do seu álbum “Nua”.

O segundo dia, 23 de setembro, é marcado pelo “já habitual e incontornável Cara a Cara com os Deputados”, um encontro entre cidadãos e deputados representantes dos partidos com assento parlamentar em que, durante cinco minutos, cada participante e deputado conversam individualmente sobre um tema ou questão.

No último dia do festival, 24 de setembro, haverá uma visita guiada pelo centro de Loulé para conhecer melhor a História Islâmica da cidade, terminando o percurso nos Banhos Islâmicos.

Ao fim do dia, o Festival Político termina no Cineteatro Louletano com a música de Luca Argel, que apresenta o concerto “Samba de Guerrilha”, que “versa sobre as temáticas da resistência política, a escravidão e o racismo”.

O festival é uma iniciativa da Associação Isonomia, que tem como objetivo promover a cidadania e a defesa dos direitos humanos.