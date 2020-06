De acordo com a organização, os espetáculos acontecem ao ar livre, mas os lugares são sentados e as entradas na Praça da CCI serão controladas e têm uma lotação limitada.

Os bilhetes terão o custo de dois euros e a receita da bilheteira reverte a favor do Lar de São José, em Ílhavo.

Apesar dos condicionamentos, a organização diz que o festival continua a apostar nos projetos especiais.

A rádio mantém-se como centro de tudo com uma emissão durante os três dias do festival, mantendo um palco associado que irá receber os concertos de Maria Reis, Old Mountain e Himalion.

"O horário da rádio será reduzido, bem como a plateia possível, mas será possível ouvi-la em direto no Facebook do Festival e também em frequência FM", refere a mesma nota.

O projeto Bida Airada, orientado pelos ondamarela, que têm trabalhado com a comunidade nas últimas semanas, mesmo em quarentena, apresenta um espetáculo no auditório da Casa da Cultura de Ílhavo no último dia do festival.

É também em comunidade que se mantém o projeto Casa Aberta, com a orientação artística da Burilar, e que se transforma num percurso exterior pelas casas aderentes, mantendo a distância de segurança, mas promovendo, mesmo assim, o encontro.

As já habituais Histórias nos Becos, trabalhadas este ano por Graça Ochoa, acontecerão no Largo da Amália, junto à Praça da Casa da Cultura de Ílhavo. Além destes projetos, nota ainda para os jogos tradicionais do Hélder, que se mantém, embora totalmente adaptados à realidade da pandemia da COVID-19.