Joaquim Guardão explicou que "a Câmara de Caminha e a junta estão a desenvolver todos os esforços para encontrar um novo local, mais longe das casas, para instalar um festival muito importante para a freguesia e que, este ano, terá a sua décima edição".

"É uma mais-valia para Modelo e para Caminha. Não queremos que o festival saia do concelho. Acredito que da reunião da próxima terça-feira sairá fumo branco", afirmou o autarca.

Joaquim Guardão especificou que as últimas nove edições do festival decorreram "na Rua da Costa, próximo do edifício da junta de freguesia, no espaço de um parque infantil, bem no centro de Moledo".

O novo espaço em estudo "fica situado nas proximidades da antiga estrada velha", como é localmente conhecida, "mais distante do centro de Moledo, mas igualmente bem localizado".

A Lusa contactou o organizador do festival, Ricardo Rios, que se escusou a fazer comentários, remetendo uma posição sobre o assunto para um comunicado que irá emitir, sem, no entanto, especificar quando.