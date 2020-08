“Para este ano já estava previsto o alargamento para cinco dias e mais uma tenda de dança. Isso faz com que aumente a expectativa em relação à participação, porque vamos ter quatro tendas de dança, além do palco principal, e depois mais um dia de festival”, referiu o presidente da ATASA, José Carlos Almeida.

Pelo Palco Serra passarão nomes como ReTimbrar, Seiva e Uxu Kalhus, havendo depois outros artistas nas tendas das oficinas de dança e dos bailes.

Filipa Pereira adiantou que, ao contrário do que tem acontecido, no próximo ano a programação do festival arrancará no período da manhã.

“A programação começava sempre às 14:00, mas vamos passar a ter programação no período da manhã, tanto ao nível das oficinas de dança, como de terapias”, explicou.

O festival vai sofrer alterações ao nível da organização do espaço, uma vez que será adaptado a uma zona com árvores.

“Vamos ter um recinto um bocadinho diferente, devido ao relvado no campo de futebol. Vamos estender a área e isso vai fazer com que o festival cresça em sombra, para uma grande área de carvalhal”, referiu a responsável.

Tal permitirá “outras dinâmicas, como ter a feira toda à sombra e, eventualmente, ter uma feira de construtores de instrumentos musicais”, acrescentou.

Segundo Filipa Pereira, o Tradidanças terá também uma área infantil com estruturas feitas de materiais naturais, uma programação inclusiva, com oficinas dedicadas a seniores e a pessoas com necessidades especiais, e um espaço lúdico intergeracional.

“O objetivo foi olhar para aquele público que habitualmente não tem resposta nos festivais de verão”, justificou.

A organização vai também desafiar os participantes a colaborarem na compensação da sua pegada ecológica.